Ruhani, Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Ruhani'ye iki gün sürecek Ankara ziyaretinde, kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek

18 Aralık 2018, Salı 12:09 Son Güncelleme:
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Ruhani, Türkiye'ye geliyor

Ruhani, Türkiye temasların kapsamında iki ülke lideri başkanlığında toplanacak 5. Yüksek Stratejik İlişkiler Konseyi'ne de katılacak.

Toplantıda, iki ülke ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması için iki ülke cumhurbaşkanının benimsediği hedef ele alınacak.

Ziyaret çerçevesinde iki ülke cumhurbaşkanı huzurunda ekonomik, kültürel ve politik alanlarda hazırlanmış önemli anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

Ekber Karabağ/DHA

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