Ruhani, Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Ruhani'ye iki gün sürecek Ankara ziyaretinde, kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek