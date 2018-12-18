Ruhani, Türkiye'ye geliyor
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Ruhani'ye iki gün sürecek Ankara ziyaretinde, kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek
Ruhani, Türkiye temasların kapsamında iki ülke lideri başkanlığında toplanacak 5. Yüksek Stratejik İlişkiler Konseyi'ne de katılacak.
Toplantıda, iki ülke ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması için iki ülke cumhurbaşkanının benimsediği hedef ele alınacak.
Ziyaret çerçevesinde iki ülke cumhurbaşkanı huzurunda ekonomik, kültürel ve politik alanlarda hazırlanmış önemli anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.
Ekber Karabağ/DHA