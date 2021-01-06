İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 8 Ocak 2020'de başkent Tahran'da yanlışlıkla ateşlenen hava savunma füzesiyle düşürülen Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağıyla ilgili sorumluların yargılanmasının önemli olduğunu belirtti.

Uçağın hata sonucu hedef alınarak düşürüldüğünü vurgulayan Ruhani, "Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili sorumlular adil bir mahkemede yargılanmalıdır. Bugün bu mahkemenin kurulması için ısrar ediyoruz. İran yargısı sorumlu ya da sorumluları kesinlikle yargılayacaktır. Bu mahkeme süreci bizim için önemlidir." diye konuştu.

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