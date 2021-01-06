Dünya Ruhani'den düşürülen Ukrayna uçağı ile ilgili açıklama

Ruhani'den düşürülen Ukrayna uçağı ile ilgili açıklama

Dünya

Ruhani'den düşürülen Ukrayna uçağı ile ilgili açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen yıl başkent Tahran üzerinde yanlışlıkla düşürülen Ukrayna yolcu uçağının vurulmasından sorumlu kişilerin adil bir mahkemede yargılanacağını söyledi.

06 Ocak 2021, Çarşamba 13:36 Son Güncelleme:
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 8 Ocak 2020'de başkent Tahran'da yanlışlıkla ateşlenen hava savunma füzesiyle düşürülen Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağıyla ilgili sorumluların yargılanmasının önemli olduğunu belirtti.

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Uçağın hata sonucu hedef alınarak düşürüldüğünü vurgulayan Ruhani, "Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili sorumlular adil bir mahkemede yargılanmalıdır. Bugün bu mahkemenin kurulması için ısrar ediyoruz. İran yargısı sorumlu ya da sorumluları kesinlikle yargılayacaktır. Bu mahkeme süreci bizim için önemlidir." diye konuştu.

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