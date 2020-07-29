Geçtiğimiz günlerde Adana’nın Hürriyet Mahallesi’ni konu alan videosuyla çok konuşulan ve videonun ardından tutuklandığı iddia edilen ünlü YouTuber Ruhi Çenet, paylaştığı açıklamayla iddiaları paylaşan haber sitelerine sitem etmiş ve iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.

Şimdiyse Çenet’in ikinci kanalı olan ve kardeşi Sümeyra Çenet’in sunuculuğunu yaptığı Sümeyra Çenet Videoları adlı YouTube kanalı, Bitcoin dolandırıcıları tarafından hacklend

Instagram Hikayeler üzerinden yaptığı bir açıklama ile Çenet, ikinci kanalının hacklendiğini doğruladı ve kanalı geri almak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Şu anda, 900 binin üzerinde aboneye sahip olan kanala giriş yaptığınızda kanal adının TSLA News olarak değiştirildiğini ve kanaldaki içeriklerin, profil resmi ile birlikte kaldırıldığını görüyorsunuz.

Dolandırıcılar, kanala yüklemiş oldukları tek video ile izleyicilerden Bitcoin ve Ethereum talep ediyor.

Kısa süre önce Twitter’da Bitcoin dolandırıcıları, Bill Gates, Elon Musk, Apple gibi yüksek takipçili hesapları hackleyerek takipçilerden Bitcoin talep etmişlerdi.