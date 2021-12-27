Ruhsal Antiaging @ 2022

Yılın son haftası geldi çattı. İyisiyle kötüyse, keyfiyle stresiyle bir yılı daha geride bırakmaya günler kaldı. Bu yıl gökyüzünde Satürn-Uranüs karesi gibi oldukça zorlu açılar deneyimledik. Yorulan ruhumuzu ısıtacak bir gökyüzü hareketiyle yıla veda ediyoruz. 29 Aralık Çarşamba günü iyicil gezegen Jüpiter, yöneticisi olduğu Balık burcuna geçiş yapacak ve yaklaşık bir yıl bu burçta kalacak.

Beden – Zihin – Ruh Üçlüsü

Ruhsal denge için evrenle uyum içinde olmamız gerekir. Bu da güçlü bir enerji disiplini gerektirir. Beden – zihin – ruh üçlüsünün dengesi bu yıl her zamankinden önemli olacak. Gençleşmek deyince akla sadece fiziksel görünüm gelmemeli… Beden gençliği kadar zihnin taze olması, ruhun kıpır kıpır hissetmesi de önemli…

Öncelikle stres dengesini kurmak gerek. Tamamen stresten kaçmak imkânsız ancak stresi hafifleten, rahatlatan, sakinleştiren ortamlar, zamanlar, insanlar bize bu yıl çok iyi gelecek.

Genç ve Sağlıklı Beden için

*Düzenli uyku olmazsa olmaz! Her gün aynı saatler arasında (tercihen 23.30-04.00 arasını kapsayacak şekilde) havalandırılmış, serin, sessiz ve karanlık bir odada, teknolojik aletlerden uzak bir uyku, zaman makinesi gibidir, bizi hızla gençlik günlerimize götürmek için programlıdır.

*Dengeli beslenme, bedenin yakıt ihtiyacı ve performansı için çok önemlidir. Arada yapılan kaçamaklar şüphesiz mutluluk kaynağı, onlar da olmalı. Ancak genelde dengeli ve sağlıklı beslenirsek vücut makinemiz çabuk bozulmaz, sıfır km araba gibi davranmaya devam eder.

*Cilt, vücut, saç, tırnak bakımlarına vakit ayırmamız gerek. Temizlik-onarım-nemlendirme, bu bölgelerin genç ve sağlıklı kalması için şart! Günlük ve haftalık bakımlara zamanım yok diyorsanız hızlı yaşlanma sizi şaşırtmasın.

*Vücudun biyokimyasal dengesi, sağlık ve gençlik için çok önemlidir. Periyodik check-up’lar yaptırarak dengesizlik varsa öğrenmek ve ek takviyeler kullanmak, gençlik aşısı gibidir. Unutmayalım, takviyeleri her zaman hekim / eczacı kontrolünde almak hayati önem taşır.

*Vücudunuza uygun egzersiz yapmak, yaşlanmayı geciktirir.

Berrak ve Taze Zihin için

*Önce yukarıda saydığımız beden sağlığı önerilerini yerine getirmek gerek. Atatürk ne demiş, “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”

*Gerektiğinde zihni boşaltmak, şarj etmek, dinlenmek çok önemli.

*Kitap okumak, bulmaca çözmek, zekâ oyunları, eğitim almak, öğrenmek, öğretmek zihni gençleştirir.

*Gençlerle bir araya gelmek, fikir alışverişi yapmak güçlü bir antiaging etkisi sunar.

Ya Ruhumuz Nasıl Gençleşecek?

*Merhamet, şefkat, yardımseverlik bu yıl bizi en çok gençleştiren unsurlar olacak. Su elementi olan Balık’taki Jüpiter ile bolluk, bereket, yüksek moral bize en çok sezgilerimiz, hayal gücümüz ve şefkatimiz aracılığıyla gelebilir.

*Ruhu dinginleştiren her tür ruhsal çalışmanın faydasını yüksek oranda görebiliriz. Ancak dikkat edelim ki bu çalışmaların uzman kişilerce yönetilmesi çok önemlidir. Jüpiter’in gölge yanı abartmak, aşırıya kaçmaktır. Bilgisiz kişilerin kendini abartarak tanıtması ve sizi tecrübesiz oldukları ruhsal çalışmalara sokması faydadan çok zarar getirir.

Her Güzel Şeyin Bir Sonu Var

Geldik bir yılın sonuna… Ve de Astroloji Okulu ekimizin son yazısının sonuna…

Yaklaşık 1,5 yıldır her Pazar günü bu ekte sizlerle birlikteydik. Büyük keyifle içinde bulunduğumuz bu projede yazdıklarımızın astrolojiye katkıda bulunması, sizlere fayda sağlaması en büyük arzumuz. İlginiz için çok teşekkürler. Başka projelerde tekrar görüşmek dileğiyle!

Sağlıklı ve Taptaze Bir Yıl Diliyorum!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.