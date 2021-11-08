Ruhsal gelişimin yaş döngüleri - Satürn

7-8 yaş - Okul hayatı başlar ve bu ilk sorumlulukları ve sınırlamaları getirir. Kaygısız çocukluk sona erer ve yetişkinliğin kurallarına katılım başlar. Bu süre zarfında kişinin dişleri değişir. Satürn dişler ile de ilişkilendirilmiştir.

14-15 yaş - Bu dönemde zihinsel düzeyde cinsiyet kimliği oluşur. Beden ve bilinç güçlü bir şekilde yeniden yapılandırılır. Kişi yaşamın anlamını arar. Bu noktada duygu durum geçişleri, aileye ve sosyal tutumlara zıtlaşma görülebilir.

21-22 yaş - Temel eğitimin tamamlanma zamanıdır. Yetişkinlik başlar. Bu süreçte kişi kendini arar, bir kariyer kurmaya başlar, Faaliyetlerinin ilk değerlendirmelerini toplumdan alır. Bir aileye sahip olmak için çabalar. İçsel bir bilinç ile çocuksu davranışlarının klişelerini ortadan kaldırma ihtiyacı duyar. Bu dönem kişinin ilk bağımsız kararları aldığı zamandır.

28-29 yaş - Satürn'ün dönüşü, gençlik hayallerini daha olgun bakış açısından görme fırsatıdır. Bu, 30 yıllık yeni bir uzun yolculuktan önce bir konsantrasyon ve derin düşünme zamanıdır. Önümüzdeki 30 yıl için yaşam enerjisinin yönünü, mesleğini ve partner türünü belirleyen seçim yıllarıdır. İletişim şeklini sınırlayabilir veya değiştirebilir. Ölüm konusu, hayatta yaşlı akrabaların ayrılması şeklinde ortaya çıkabilir.

35-36 yaş - Yolun yarısı, sebep ve sonuçlarla daha önceki yaptıklarının bir değerlendirmesi söz konusudur. Yeni olasılıklar ve bakış açıları oluşan sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Kişi bu dönemde kendini anlama ihtiyacı duyar ve kendini tekrardan keşfedebilir. Bu anlamda kendisi için yeni bir kişisel alan ihtiyacı veya aktivite belirler.

42-43 yaş - Hayattaki en derin aşamalardan biridir. Bu dönemde kişi genellikle eskiye dair iyi gelmeyen değerlerin yıkılmasıyla güçlü bir değişim arzusu duyar. Bu istek ile temel kişisel değişiklikleri yapmak ister. Yeni girişimlerde bulunabilir.

49-50 yaş - Bu dönemde bir farkındalık krizi oluşabilir. Sosyal yönden başarılar vaat eden bu dönemdir. Yaratıcı potansiyelleri genişletmek ve geçmiş başarısızlıkların etkisinden kurtulmak için büyük bir fırsattır.

56-57 yaş - Emeklilik durumu; yeni bir yaşam tarzına alışmak, yeni aktiviteler ve hobiler bulmak, yeni bilgelik ile ilişkilidir. Bu dönemde genellikle torun aracılığıyla hayatın yeni bir anlam kazanması söz konusu olabilir. Zihinsel, üretken yaşam yıllarının sonu ve fiziksel yeteneklerin sınırlandırılması ile ilişkilidir. Ancak bu, yeni bir bilgelik yaşam döngüsünün yalnızca başlangıcıdır.

Bu dönemlerde hayattan çıkarılan dersler önemlidir. Bu dersler herkes için ortak bir deneyimdir. Satürn etkisini hayatın her döneminde olumlu kullanabilmek için yapılması gerekenleri de şu şekilde sıralayabiliriz:

- Sorumluluk almak,

- Gerçeklerle yüzleşmek,

- Disiplinli hareket etmek,

- Hayatımızdaki sınırları kabul etmek ve belirlemek,

- Geçmişe ait konuları tamamlamak,

- Gerçekçi olmak,

- Yeni hedefler belirlemek ve onlara ulaşmaya çalışmak.

Satürn Transitleri bir kişinin kaderinin ve karakterinin gelişimi için başlangıç noktalarıdır. Bu noktalar geçmişe, şimdiye ve geleceğe karşılık gelirler. Bu da zamanla olan, kazandığımız olgunluk ve deneyimdir.