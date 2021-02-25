Ruhsatlar tamam proje zamanı: 547 bin yeni daire için izin!

İnşaat sektörü, salgın dönemini yeni yatırımlara hazırlık için değerlendirdi.

YÜZDE 70 ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı Ocak-Aralık 2020 yapı izin istatistikleri, sektörün yeni yatırımlara yönelik hevesini ortaya koydu. Buna göre, belediyelerin verdiği yapı ruhsatları, 2020’de bir önceki yıla göre bina sayısında yüzde 69.4, yüzölçümünde yüzde 48.7, değerde yüzde 71.1, daire sayısında yüzde 68.5 arttı.

İSKANDA DÜŞÜŞ

2020’de yeni ruhsat alımları artarken, yapı kullanma izin belgelerinde (iskan) düşüş yaşandı. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgeleri 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısında yüzde 17.4, yüzölçümünde yüzde 18.9, değerde yüzde 7.8, daire sayısında yüzde 19 azaldı.

YENi BiNA YENi FiYAT

2020’de konut stokları büyük ölçüde erirken, inşaat maliyetlerinde de 2 kat artış oldu. Sektör bir yandan yeni yatırımlara odaklanırken bir yandan da maliyet artışıyla mücadele ediyor. Ruhsatı alınan bu yeni binalar, maliyet artışlarından etkilenerek inşa edilecek. Bu da yeni konutların, daha yüksek fiyatla satışa çıkacağının işareti. Sektör temsilcileri, “Ev alma kararını bekletenler, ileride zarar eder” diyor.