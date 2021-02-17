Türkiye Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen kişilere para cezası

Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen kişilere para cezası

Türkiye

Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen kişilere para cezası

Konya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız alkollü eğlence mekanında, aralarında kadınlarında olduğu 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi E.C. hakkında da 'mühür bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

17 Şubat 2021, Çarşamba 23:20 Son Güncelleme:
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Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde alkollü eğlence düzenlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan incelemede, iş yerinin ruhsatsız olduğu, canlı müzik eşliğinde alkol servisinin yapıldığı belirlendi.

Bunun üzerine iş yeri sahibi E.C. hakkında 'mühür bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

İş yerindeki 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası düzenlendi. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

DHA

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