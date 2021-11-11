'Ruhu daha gitmedi' diyerek 3 yıl boyunca cesetle yaşadılar!

POSTA.COM.TR- İngiltere'de yaşayan Japon asıllı Yasutake ailesinin, Eylül 2018'de hayatını kaybeden kızları Rina Yasutake'nin cesedini 'ruhu daha gitmedi' diyerek evlerinde tutmaya devam ettikleri ortaya çıktı.

Konuyu ise Rina Yasutake'nin kardeşleri eczaneye gittiklerinde üstlerinden ceset kokusunu alan eczacının polise ihbarı ortaya çıkarttı.

Polisler şüphe üzerine eve gittiklerinde ise 2018 yılının eylül ayında hayatını kaybeden 49 yaşındaki Rina Yasutake'nin cesedini bir kulübenin içinde örtünün üstünde yatarken buldu.

Polis tarafından cesedi neredeyse çürümek üzereyken bulunan Rina'nın Cambridge Üniversitesi'nde eğitim gördüğü açıklandı.

Yasutake ailesinin komşusu bir kişi ise yaptığı açıklamada, ailenin kızlarının cesedinin içindeki ruhun hala çıkmadığını ve onlarla birlikte olduğunu, bu sebeple cesetten kurtulmadıklarını söyledi.