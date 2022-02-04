‘Ruhumun Yalnızlığı’ okuyucu ile buluşuyor

‘Esas yolculuk kişinin kendi içinde çıktığı yolculuktur' ‘Geçiyoruz’ hayatın içinden ve kendi içimizden de aslında…Kendimiz orada dururken, içinden geçilip başka bir boyuta, derinliğe, bilgeliğe erişilmesini beklerken, ‘dolaşarak’ hayattaki zamanı geçirmek de bir alternatiftir elbet… Bir koltuğun üzerinde oturup, içinize dalıp, alemlerin en ücra köşelerine gidebilecekken, kendinizi o koltukta bırakıp fiziki bedeninizle dünyanın her köşesini dolaşmak da… Geri dönüp koltuğunuza oturduğunuzda , ruhunuzdan henüz geçmemiş, o yolculuğu göze almamış olmaktan mütevellit, sanki hiç gezmemiş, görmemiş gibi hissetmek de… Esas ‘yolculuk’ , kişinin kendi içinde çıktığı yolculuktur…

İşte bu yolculuğa rehberlik eden bir kitap çıktı. Özüm Özbay’ın ilk kitabı ‘Ruhumun Yalnızlığı’ okuyucuyla buluştu. Kitap aşka, hayata ve gerçekten yaşamaya değer anlara dair denemelerden oluşuyor. ‘Aşk muhteşem bir felakettir’ ile sözüyle başlayan kitap modern dünyada kadın ve erkek olmak, ilişki kurmak, kendini tanımak üzerine metinler sunuyor. Kitaba www. kitapperonu.com’dan ulaşabilirsiniz.

Özüm Özbay, ilköğrenimimi Türk Eğitim Derneği (T.E.D.) Ankara Koleji’nde, yüksek öğrenimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. London School of Economics & Political Sciences’ın Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Organizasyonel Sosyal Psikoloji masterı yaptı. Profesyonel kariyerine, 2010 yılı eylül ayından beri profesyonel koç olarak devam ediyor.