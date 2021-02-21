Ruhunuza dokunacak rotalar

Farklı bir tatil yapmak isteyenler için, bembeyaz örtüsüyle kartpostal görselliği sunan dağları, gölleri, vadileri, doğa harikaları ve mimari yapılarıyla, insan ruhuna dokunmayı başaran kaçış rotalarını seçtik.

SAFRANBOLU-KARABÜK

Kendinizi film platosunda zannedeceksiniz

Safranbolu’nun kiremit damlı tipik ahşap Osmanlı evleri, Arnavut kaldırımlı dar sokakları, karla buluşunca görenleri, tarihin gizli kalmış sayfalarına sürüklüyor. Şehirde, geçmişi 200 yılı aşkın 1200’e yakın tarihi evin çoğu butik otel olarak hizmet veriyor. Safranlı lokumunu, kuyu kebabını, hamur işlerini su böreğini, ev baklavalarını tatmadan şehirden ayrılmayın.

YEDİGÖLLER-BOLU

Her mevsim huzurun adresi

Toplamda yedi adet doğa mucizesi heyelan gölüne sahip olan bölge, Bolu’nun doğal yaşam alanlarından bir tanesi. Kar yağdığında kartpostal görselliğine bürünen bu doğa harikasında balıkçılık hobisi dışında harika fotoğraflar çekebileceğiniz bölgeler mevcut.

KAPADOKYA-NEVŞEHİR

Kışın en romantik yeri

Kapadokya’nın peri bacaları, vadileri beyaz örtü ile kaplanınca inanılmaz bir görselliğe bürünüyor. Bölgenin tarihine ve doğal güzelliklerine şahitlik etmek istiyorsanız Güvercinlik, Ihlara Vadisi, Göreme Açık Hava Müzesi'ni görün, Avanos ve Ürgüp’ün eşsiz manzarasını balon turu yaparken kuş bakışı izleyin. Yöreye has, et çorbası, testi kebabı ve kuru fasulyeyi mutlaka tadın.

KAZ DAĞLARI-ÇANAKKALE

Sessiz, sakin ve huzur dolu

Genellikle doğa aşıklarının tercih ettiği Kaz Dağları’nda yılın 365 günü tatil yapmak mümkün. Bulutların deniz gibi akıp gittiği köylerde her keseye uygun harika butik otel ve pansiyonlar var. Oraya kadar gitmişken zeytin, zeytinyağı, güneşte kurutulmuş meyve, çiğ yemişler ve lezzetli bakliyatlardan almayı unutmayın.

PAMUKKALE-DENİZLİ

Beyazlar içindeki cennet

Kayak tesislerinden bıktıysanız size önerim, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale olacak. Fay hattı nedeniyle şehrin farklı yerlerinde ortaya çıkan kaynak ve maden suları birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Su sıcaklığı 35 dereceyi bulan Pamukkale travertenlerinde kış ortasında da çıplak ayakla gezinmenin keyfini yaşayın.

KARADENİZ YAYLALARI

Zirvede bulutlarla dans

Güne şömine de yanan odunların çıtırtısı, fırında pişen ekmek ve taze sütün kokusuyla uyanıp, enfes yöresel kahvaltıyla karnınızı doyurduktan sonra doğa ananın bağrında ciğerlerinizi mis gibi oksijenle doldurmak istiyorsanız bilin ki aradığınız yer Karadeniz’in cennet yaylaları.

ÇILDIR GÖLÜ-KARS

Mimari çeşitlilik

Kars, mimari çeşitlilik açısından zengin. Çıldır Gölü, Doğu Anadolu turlarının vazgeçilmezi. Donmuş gölde yürümek, atlı kızağa binmek, balıkçılarla beraber yapacağınız Eskimo usulü buzda balık avı ve göl çevresindeki salaş mekanlarda sarı sazan balığı tadımı başlıca aktivitelerden.

ABANT GÖLÜ-TABİAT PARKI

Fotograf zamanı

Milli park statüsündeki Abant Gölü, muhteşem güzelliği ile her mevsim turist çeken bir doğa harikası. Kar yağdığı zaman, çam ağaçlarıyla çevrili olan gölün manzarası kartpostal görüntüsüyle karşınıza çıkıyor.

AKDAMAR-VAN

Kahvaltıya buyurun

Güneydoğu’da Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Doğu Anadolu’da ise Kars ve Van turizmin yeni destinasyonları. Doğu’nun Paris’i denilen Van, turistik açıdan zengin. Van’a özgü, Guinness Rekorlar Kitabı’na bile giren meşhur kahvaltısı, bu tatilin olmazsa olmazı.

AKDENİZ VE EGE SAHİLLERİ

Kış mevsiminde ılık ilkbahar yaşayın

Dünya turizminin en gözde tatil beldeleri olan Ayvalık, Cunda, Ölüdeniz, Marmaris, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Sığacık, Ildır, Kemer, Anamur, Kalkan, Kaş ve Kekova kış mevsiminde sizi ilkbahar ılıklığıyla kucaklamaya hazır.