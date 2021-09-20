Güzel görüntüsü ve kolay bakımından dolayı sıklıkla tercih edilen ruj çiçeği, evin dekorasyonuna da şıklık katıyor. Peki, ru çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Ruj Çiçeği hikayesi nedir? Ruj çiçeği bakımı ve sulaması hakkında bilinenler...

RUJ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Ruj çiçeği; gölgede gelişim gösteren bir çiçek olup, çiçek açmaz. Ruj çiçeğinin tomurcukları vermesi adına hem çok güneş ışığı alam bir yere konulmalı hem de gün içerisinde üç saat boyunca filtrelenmiş güneşe gereksinim duyar. Kış mevsiminde ise güneş filtrelenmemelidir. Havası çok kuru olan yerlerde ve sıcak mevsimlerde çiçek için tedbir alınmalıdır. Havadar ortamlarda bulunmalı ve nem tutan özellikte toprak hazırlanmalıdır. Her çeşit toprakta yetişmesi mümkün olsa da sağlıklı çiçek açması, toprağın özelliğine bağlıdır.

Ruj çiçeğinin sulama şeklinin bilinmesi, çiçeğin sağlığı açısından oldukça önemli bir unsurdur. Ruj çiçeğinin sulama aralığı ise; toprağın ıslaklığını yitirmesidir. Bununla beraber bu durum oldukça önemlidir. Toprağı kuruyan çiçeğin, sulaması yapılabilir. Sulama suyu oda sıcaklığında ve kireçsiz olmalıdır. Oda ısısındaki su dışında sulanması, çiçeğe zarar verebilir.

RUJ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ruj çiçeği; epifit bir çiçek türüdür. Kırmızı, turuncu, kahverengi gibi pek çok rengi vardır. Ruj çiçeği; Gesneriaceae ailesinin Aeschynanthus cinsinden olup Aeschynanthus radicans çeşididir. Ruj bitkisinin canlı ve parlak, kalın yemyeşil yaprakları bulunur. Çiçeğin görünümü; ruj görünümü andırır. Bu yüzden ruj çiçeği şeklinde isimlendirilir. En düşük 15 ile 18 dereceleri ile, 23 ile 26 derecedeki sıcaklıkları sevmektedir. Ev yetiştiriciliği adına oldukça idealdir. İç ortamlarda genel olarak sarkıcı formda yetiştirilmektedir.

Aeschynanthus çeşidinin hepsi; süs bitkisi şeklinde kullanılmaktadır. Çiçeğin anavatanı Malay yarımadasının güney bölgesi ve Java çevresidir. Çiçeğin yetiştiği iklim; tropikal yağmur ormanı iklimidir. Doğa içerisinde bulunan ağaçların kabuk ve oyuk aralarında yetişir. Kayalıkların çatlaklarında köklenip yaşar. Köklerdeki az orandaki humuslu çürüntüden beslenir. Çok serin mevsimlerde dahi gelişim göstererek yaz sıcaklıklarında dinleniyor olması, mantar rahatsızlıklarından etkilenmemesi bu çiçeğin tropikal sis ormanı bitkisi olduğuna işaret eder. Ruj çiçeği; evlerde ve ofislerde rahat bir şekilde yetiştirilen bir çiçektir.

RUJ ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



