Rujunuzun daha kalıcı olması için yapmanız gerekenler

Krem rujlar ya da kalıcı rujlar çoğu zaman istenildiği etkiyi yaratmıyor. Kalıcı rujlar bir süre sonra dudakları çatlatabiliyor. Krem rujlarsa çabuk dağılabiliyor ya da bulaşabiliyor.Rujunuzun daha kalıcı olmasını istiyorsanız yapabileceğiniz şeyler:Ruju sabitlemek gerektiğinde kullanılabilecek en pratik ürünlerden birisi dudak kalemleri. Dudak kalemini ruj olarak kullanmaksa çok basit. Öncelikli olarak renksiz bir dudak balsamını dudağınıza sürün ve ardından kalemle dudağı çerçeveleyin. Arından tüm kalemle dudakları boyayın. Dudak kalemi sayesinde hem daha düzgün sürülmüş bir ruj görünümüne kavuşacaksınız hem de balsamla bakım yaparken daha kalıcı bir ruj rengine sahip olacaksınız.Ben dudak kalemi vb. gibi şeylerle uğraşamam diyorsanız da o zaman yapmanız gerekenler:1) Rujun renginden bir tık koyu dudak kalemi ile çerçeveleyin.2)Aynı dudak kalemi ile dudaklarınızın içerisinide uygulayın.3) Daha sonra ruju uygulama vakti.!4)Son adım olarak ta dudaklarınızı pudralayın.Bunun için bir peçete yardımı ile dudaklarınıza bastırmadan getirin ve peçete üzerinden pudra uygulayın! İşte artık daha rujunuz daha kalıcı!