Ruken Demirer: Tükenmişlik sendromuna yakalandım

Nişantaşı’ndaki Marie Antoinette Chocolatier’in kurucusu, Rojda Demirer’in ablası Ruken Demirer sosyal medyada çok popülerken 2017’de bir anda sırra kadem bastı. ‘Gece Gündüz’, ‘Aşkına Eşkiya’, ‘Tuzu Kurular’ ve ‘Üvey Baba’ gibi dizilerde rol alan Türkiye’nin en çok takip edilen moda bloğuna sahip olan 41 yaşındaki oyuncunun kimseyi tanımadığı iddia edildi. Herkesin sağlığını merak ettiği Ruken Demirer ile konuştum. Bana özel açıklamalar yaptı. “Tükenmişlik sendromuna yakalandım” dedi.

'Sevgilim hiç yalnız bırakmadı'

İşte Ruken Demirer’in açıklamaları:

“Kendimi bu dünyaya ait değilmiş, sürekli rüyada yaşıyormuşum gibi hissetmeye başlamıştım.”

“Üstelik çok da mutlu bir dönemdeydim, hayatımda her şey yolunda gidiyordu.”

“İstanbul’da uzun bir süre tedavi gördüm. Şimdi çok iyiyim. Kimseyi tanımadığım, dışarı çıkamadığımı söylüyorlar, tamamen yalan.”

“Artık ufak tefek şeyleri kafama takmıyorum.”

“Bu süreçte ailem ve İngiliz sevgilim Damian Langley beni hiç yalnız bırakmadı. Damian büyük destek verdi.”

“Karantina bittikten sonra yeni projelerim olacak.”