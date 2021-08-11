Kültür & Sanat Rum aile bağışladı; 100 yıllık Sille Halısı yurda döndü

Rum aile bağışladı; 100 yıllık Sille Halısı yurda döndü

Kültür & Sanat

Rum aile bağışladı; 100 yıllık Sille Halısı yurda döndü

Rum ailenin bağışıyla Sille halısı 100 yıl sonra anavatanına döndü. Konya'dan 1920'li yıllarda Yunanistan'a göç eden Rum bir ailenin üçüncü kuşak torunları, dedelerinin dokutturduğu el emeği halıyı, Sille Müzesi'ne bağışladı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 13:15 Son Güncelleme:
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Konya kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki tarihi Sille Mahallesi, tarihi geçmişi kadar jeolojik oluşumları ve mağaralarıyla da dikkati çekiyor.

Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişten izler barındıran, farklı kültür ve inançlara ev sahipliği yapmasıyla bilinen ve yaklaşık iki asır öncesine kadar çömlekçilik, halı dokumacılığı ve taş işçiliğiyle nam salan Sille'nin bu değerleri artık müzelerde ziyaretçilere tanıtılıyor.

"AİT OLDUĞU TOPRAKLARDA SERGİLENMESİ ÇOK GÜZEL"

Yayla, halının çok iyi korunduğunu belirterek, "Yıpranıp, bozulmaması için gerekli tedbiri aldık. Pano halinde sergiliyoruz. Halıcılıkta Sille çok önemli bir yerde. Ziyaretçilerimizin halının hikayesini de duyunca şaşkınlıkları artıyor. Bu halıya gösterilen ilgi takdire şayan. Ait olduğu topraklarda sergilenmesi çok güzel. Keşke yurt dışındaki bütün eserlerimiz vatanımızda sergilense." ifadelerin kullandı.

Erzincan'dan Sille'ye gelen Handan Bozkurt ise müzeyi tesadüfen gezdiğini söyledi.

Müzenin çok düzenli olduğunu, eserlerin de iyi korunduğunu ifade eden Bozkurt, "Buradaki eserler çocukların da ilgisini çekti. Merakla geziyoruz. Halının hikayesinden çok etkilendim. Buradan götürülmesi, Sille'nin motiflerinin işlenmesi ve 3 kuşak sonra buraya bağışlanması, o kadar güzel bir şey ki...İnsanı etkileyecek çok güzel bir hikayesi var." diye konuştu.


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