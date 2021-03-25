Yunanistan'ın Ulusal Bağımsızlık Bayramı’nın 200’üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde de törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentinde aşırı sağcı bir grup, 1821 pankartlarıyla düzenlediği yürüyüşte, "Türklere ölüm, Türk’e ölüm” sloganları attı.

Aşırı sağcı grup Piskobu Camisi’nin duvarlarına mavi sprey boya ile haç çizerek, ‘Bütün Türklere ölüm, 1821’ yazdı.

Aşırı sağcı Rumlar tarafından yapılan çirkin saldırı, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medya yer alan yorumlarda, "Dünya artık Rumlarla birleşmenin mümkün olmadığını görmeli. Bu zihniyetle bir arada yaşamak için çaba harcamayın” ifadeleri yer aldı.

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA (DHA)