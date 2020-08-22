Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz’den bekliyoruz" açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi paniklerken; Rum basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını okuyucularına flaş haber olarak aktardı.

"Bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz"

Ayrıca Rum medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktardı. "Erdoğan’ın süprizi; 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlıklarını kullanan Rum medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz’den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı. Yorumlarda Türkiye’nin Akdeniz’de de doğal gaz rezervi bulabileceğine işaret edildi.







