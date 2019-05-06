Rum yönetimi, Sahil Radyosu aracalığıyla, Fatih mürettebatını, haklarında uluslararası tutuklama emri çıkartmakla tehdit etti. Radyodan yapılan anonsta, 'Faaliyetlerinize derhal son verin' ifadeleri kullanıldı.

Bölgede sismik araştırmalarına devam eden Barbaros Hayreddin Paşa ve Fatih gemisi koruma içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Rum Sözcü Prodromos Prodromu, "Türkiye'nin NATO, ABD ve bütün bölge ülkeleri ile ilişkileri iyi değil. Sahip olduğumuz ve geliştirebileceğimiz olanaklar dahilinde mümkün olan her şeyi yapıyoruz" dedi.

Rum yönetiminin Fatih mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıp çıkarmayacağı da sorulan Prodromu, "Yasanın verdiği izin çerçevesinde, bu tür faaliyetlere katılanların kişisel sorumlulukları vardır ve aranabilir. Bu, hükümetin planladığı önlemlerden biridir. Kıbrıs (Rum) Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde sondaj yapılması halinde gemi kaptanları olarak veya destek hizmetleri verenler olarak uluslararası yargıda kovuşturulabilirler" diye konuştu.



