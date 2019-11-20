Harry Potter'da Ron Weasley'i canlandıran oyuncu, filmde Draco Malfoy ile Hermione Granger düşman olmasına rağmen 'Aralarında hep bir kıvılcım vardı. Bu kıvılcım 2001'den 2011'e kadar devam etti' dedi ve ekledi:

"Ama o zamanlar çocuktuk, herhangi bir şey bile bize romantik gelebiliyordu"

'Kendimle partnerim' demişti

Rupert Grint'in bu açıklaması Emma Watson'ın; "İlişkilerden çok sıkıldım, artık kendimle ilişki yaşıyorum. Kendimle partnerim" açıklamasının üzerine geldi.

Peki 'Tom Felton ve Emma Watson aşk yaşıyor' söylentisi nereden çıktı? Hemen anlatalım:

'Hızla öğreniyor'

Ağustos ayında Güney Afrika tatiline çıkan 31 yaşındaki Tom Felton, 29 yaşındaki Emma Watson’a gitar çalmayı öğretirken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Hızla öğreniyor” notuyla paylaştı.

Plaj fotoğrafı

Daha sonra Emma Watson da Tom Felton’un plajda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. İkilinin paylaşımlarını yakalayan Harry Potter hayranları, 17 yıl sonra oyuncuların arasında aşk başlamış olabileceği söylentilerini başlattı.

Daha önce de aşk yaşadıkları iddia edilmişti

Üstelik bu, iki İngiliz oyuncu hakkında çıkan ilk söylenti değil. Emma Watson’ın Kasım 2018’de ve geçen şubat ayında yaptığı Tom Felton’lu paylaşımlar, ilişki yaşadıkları haberlerinin çıkmasına yol açmıştı.

Emma Watson, son olarak teknoloji CEO’su Brendan Wallace ile ilişki yaşamıştı. Daha önce de Glee’nin yıldız Chord Overstreet ile birlikteydi. İkili, Mayıs 2018’de ayrılmıştı.





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