Corona virüs salgınına karşı dünyanın dört bir yanından aşı haberleri gelirken, Rusya da Sputnik V aşısının sonuçları yeni sonuçları açıklandı.

Rus bilim insanları, aşının yeni verilere göre Covid-19 hastalığına karşı yüzde 91,4 etkinliğe ulaştığını duyurdu.

Açıklamaya göre, yeni sonuçlar 22 bin 714 kişideki testlerin ardından ortaya çıktı. Söz konusu gruptaki 78 kişi ise corona virüse yakalanmıştı.



