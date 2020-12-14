Dünya Rus aşısı Sputnik V'nin coronadan koruma oranı belli oldu

Rus aşısı Sputnik V'nin coronadan koruma oranı belli oldu

Dünya

Rus aşısı Sputnik V'nin coronadan koruma oranı belli oldu

Rus araştırmacılar, Sputnik V isimli corona virüs aşısının yüzde 91,4 oranında etkinliğe sahip olduğunu duyurdu.

14 Aralık 2020, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınına karşı dünyanın dört bir yanından aşı haberleri gelirken, Rusya da Sputnik V aşısının sonuçları yeni sonuçları açıklandı.

Rus bilim insanları, aşının yeni verilere göre Covid-19 hastalığına karşı yüzde 91,4 etkinliğe ulaştığını duyurdu.

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Açıklamaya göre, yeni sonuçlar 22 bin 714 kişideki testlerin ardından ortaya çıktı. Söz konusu gruptaki 78 kişi ise corona virüse yakalanmıştı.

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