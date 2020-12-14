Rus aşısı Sputnik V'nin coronadan koruma oranı belli oldu
Rus araştırmacılar, Sputnik V isimli corona virüs aşısının yüzde 91,4 oranında etkinliğe sahip olduğunu duyurdu.
14 Aralık 2020, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınına karşı dünyanın dört bir yanından aşı haberleri gelirken, Rusya da Sputnik V aşısının sonuçları yeni sonuçları açıklandı.
Rus bilim insanları, aşının yeni verilere göre Covid-19 hastalığına karşı yüzde 91,4 etkinliğe ulaştığını duyurdu.
Açıklamaya göre, yeni sonuçlar 22 bin 714 kişideki testlerin ardından ortaya çıktı. Söz konusu gruptaki 78 kişi ise corona virüse yakalanmıştı.
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