Türkiye Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye

Rus askeri römorkörü ile anti-sabotaj botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 'MB-304' askeri römorkörü ve arkasında çektiği 844 borda numaralı anti-sabotaj botu 'Pavel Silaev', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

21 Kasım 2021, Pazar 16:25 Son Güncelleme:
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Ege Denizi'nden saat 13.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 56 metre boyundaki 'MB-304' askeri römorkörüyle arkasında çektiği 27 metrelik 844 borda numaralı 'Pavel Silaev' isimli anti-sabotaj botu, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus askeri römorkörüyle anti-sabotaj botu, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında Rus askeri römorkörüyle anti-sabotaj botuna Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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