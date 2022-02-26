Rus askerleri Ukrayna’da hasta taşıyan bir ambulansı vurdu

Ukrayna’da arka arkaya giden iki ambulanstan biri Rus ordusu tarafından bombalı saldırıya uğradı. Hasta taşıyan ambulans saldırı nedeniyle alev alırken, sağlık personeli yaralı kişiyi açık alanda tedavi etmeye çalıştı. Görüntüleri çeken sağlık personeli, "Yaralıları taşırken ambulansı vurdular" ifadelerini kullandı.





İHA