Dünya Rus askerleri Ukrayna’da hasta taşıyan bir ambulansı vurdu

Rus askerleri Ukrayna’da hasta taşıyan bir ambulansı vurdu

Dünya

Rus askerleri Ukrayna’da hasta taşıyan bir ambulansı vurdu

Ukrayna’da hasta taşıyan ambulans Rus askerleri tarafından bombalı saldırıya uğradı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 22:41 Son Güncelleme:
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Ukrayna’da arka arkaya giden iki ambulanstan biri Rus ordusu tarafından bombalı saldırıya uğradı. Hasta taşıyan ambulans saldırı nedeniyle alev alırken, sağlık personeli yaralı kişiyi açık alanda tedavi etmeye çalıştı. Görüntüleri çeken sağlık personeli, "Yaralıları taşırken ambulansı vurdular" ifadelerini kullandı.


İHA

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