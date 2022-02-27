Dünya Rus askerleri Ukrayna'da marketi ve döviz bürosunu yağmaladı

Rus askerleri Ukrayna'da marketi ve döviz bürosunu yağmaladı

Dünya

Rus askerleri Ukrayna'da marketi ve döviz bürosunu yağmaladı

Ukrayna’nın farklı bölgelerini işgal eden Rus askerleri, marketleri ve döviz bürolarını yağmalamaya başladı.

27 Şubat 2022, Pazar 15:32 Son Güncelleme:
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Rus ordusu, 24 Şubat'tan itibaren Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Rus askerler, farklı noktalardaki marketleri ve döviz bürolarını yağmaladı. Ülkenin batısındaki İvano Frankivsk şehrinde bulunan Trostyanka kasabasındaki marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Rus askerlerin marketi yağmaladığı anlar yer aldı. Herson bölgesine bağlı Verhnıy Rahaçiç köyünde ise Rus askerlerin döviz bürosunu yağmaladığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüleri izleyen Ukraynalılar, "İşte Rus barış güvercinlerinin kasayı çaldıklarını görüyoruz. Pencereden girip çıkıyorlar. Hırsız, her yerde hırsız" şeklinde konuştu.


İHA


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