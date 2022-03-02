Dünya Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı

Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı

Dünya

Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı

Ukrayna’nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralandı.

02 Mart 2022, Çarşamba 19:13 Son Güncelleme:
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Ukrayna’da siviller, Rusya’nın saldırılarına karşı direnişini sürdürürken, Energodar kentinde halk, Rus askeri konvoyunun kente girişine karşı anayola barikat kurmuştu. Barikatta bulunan bir grup sivile bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralanırken, saldırı anı çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.

İHA

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