Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı
Ukrayna’nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralandı.
02 Mart 2022, Çarşamba 19:13 Son Güncelleme:
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Ukrayna’da siviller, Rusya’nın saldırılarına karşı direnişini sürdürürken, Energodar kentinde halk, Rus askeri konvoyunun kente girişine karşı anayola barikat kurmuştu. Barikatta bulunan bir grup sivile bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralanırken, saldırı anı çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.
İHA