Doğuda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmaların yaşandığı Donbass sınırında siperlerden gece boyu Rus mekanize birliklerinin manevra sesleri yükseliyor. Rus tanklarının kuzeyden Harkov’u işgal edip, Ukrayna birliklerini arkadan kuşatması muhtemel. En stratejik hedef ise Rus kontrolündeki Kırım’dan, ayrılıkçıların olduğu Donetzk ve Luhansk’a ince bir koridor açmak. Güneydeki Rus birlikleri Kırım’dan önce kuzeye ilerleyip sonra doğuya kırıp 250 km’lik bir koridor oluşturabilir.

KİEV’E FÜZE YAĞABİLİR

En büyük hareketlilik ise kuzeyde. Kremlin; birliklerini, savaş uçaklarını, ağır silahlarının önemli bir kısmını Belarus’a kaydırdı. Çok namlulu Uragan roketatarlarlı taktik taburlar Sibirya’dan getirtildi. S-400 hava savunma füzeleri yerleştirildi. Hepsi de başkent Kiev’den 200 km. uzaklıkta. Güneybatıda, Transdinyester’e konuşlanan birlikler de Moldova’nın hemen doğu sınırındaki Odessa’ya yürümek için hazırlanıyor. Rusya’nın 100 bin askeri, Ukrayna’nın ise 261 bin askeri teyakkuzda.

400 BİN KİŞİLİK YEDEK ORDU

Ukrayna’da askere yazılan gönüllülerden oluşan ve sayıları 400 bini bulan birliklerin eğitimi Kiev’deki şehir parkında sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda binlerce sivil, orduya yazıldı. Sivillerin teçhizatı ise NATO ülkelerinden geliyor. En son ABD’nin, tahsis ettiği 200 milyon dolarlık askeri yardım dün Kiev’e ulaştı. ABD, Ukrayna’ya geçen yıl 650 milyon dolar, 2014’ten bu yana 2.7 milyar dolarlık askeri yardım yaptı.

Su-34 savaş uçakları, 2 pilotla uçurulan Su-24’lerin bombardıman versiyonu. Awacs kadar gelişmiş radar sistemine sahip.

BM-27 Uragan (Kasırga) çoklu roketatarIarı, 35 kilometredeki birlikleri birkaç saniyede füze yağmuruna tutabilir.

Rus T-72B3 tankları, alüminyum, tunsgten, çelik gövdeli birer savaş makinesi. 4 km.’ye nişan alıp, 9 km.’ye 125 mm’lik mermi atışı yapabiliyor.







