Rus boksör arkadaşını öldüren ayı ile boğuştu!

Rusya'da 23 profesyonel boksör Ilya Medvedev ve yanındaki arkadaşı 48 yaşındaki Vyacheslav Dudnik ile İrtiş Nehri'ne balık tutmaya gitti.

Genç arkadaşı gibi boksör olan Dudnik, uğradığı ayı saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

Arkadaşının öldüğünü gördükten sonra ilk olarak silahına davranan Medvedev ayıya ateş etse de bu bir işe yaramadı. Ardından genç boksör ayı ile boğuşmaya başladı. Ciddi şekilde yaralanan Medvedev, uzun bir boğuşma sonrasında ayıyı bıçaklayarak öldürdü.

Başka bir balıkçı olan 41 yaşındaki Denis Chebotar, ağaçların arasından 'ayı' diye bağırma sesleri duyduğunu söyledi. Bağırtılar üzerine koşarak olay yerine gelen Chebotar, "Silah sesleri ve bağırtılardan sonra oraya vardığımda Dudnik ölü biçimde yatıyordu" dedi.

Medvedev'in elindeki bıçak ile ayıyla boğuştuğunu söyleyen Chebotar, 'İki kez ateş etmek için zamanı vardı, sonra tabii ki geri çekildi, şarjörü doldurup iki atış daha yaptı." diye konuştu.

AYI SİLAHINI DÜŞÜRDÜ

Tüm silah yaralarına rağmen saldırmaya devam eden ayı, Medvedev'in elindeki tüfeği düşürdü. Silahsız kalan Medvedev bıçağı ile birlikte ayı ile boğuştu ve sonunda mücadeleyi kazandığında ise çok ciddi bir şekilde yaralandığı belirtildi.

Hemen hastaneye kaldırılan genç boksörün kafasında ve vücudunda yırtıklar oluştuğu ve durumunun kritik olduğu açıklandı.

ULUSAL TURNUVADA ALTIN MADALYA KAZANDI

Rusya Şampiyonası ve daha bir çok ulusal boks etkinliğine katılan Medvedev, 2019 yılında Silahlı Kuvvetler Boks Şampiyonasında 64 kg ağırlık kategorisinde altın madalya kazandı.