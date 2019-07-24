Rus boksör Maxim Dadashev kimdir?

Kariyerlerindeki 13 maçtan da galip ayrılan Maxim Dadashev ile Subriel Matias arasındaki süper hafif sıklet boks müsabakası, ölümle sonuçlandı. Başına aldığı darbeler yüzünden maçtan 4 gün sonra hayatını kaybeden Maxim Dadashev internette merak edilen isimler arasında. Peki, Maxim Dadashev kimdir? İşte Maxim Dadashev’in hayatı…

MAXIM DADASHEV KİMDİR?

Maxim Dadashev 30 Eylül 1990 yılında doğdu. Avrupa Oyunları'nın bir katılımcısı olan Dadashev, bir Rus amatör şampiyonuydu. Leningrad'da, Sovyetler Birliği'nde (şimdi Saint Petersburg, Rusya) doğdu

Eski dünya şampiyonu Buddy McGirt tarafından Kaliforniya, Oxnard'da eğitildi. İlk 13 profesyonel karşılaşmasını kazandı. Bu karşılaşmanın 11’ini nakavtla kazanmıştı.

Maxim Dadashev, Subriel Matias arasındaki süper hafif sıklet boks müsabakasının ardından hayatını kaybetti. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Rus boksör Dadashev, Maryland Üniversitesi Prens George Hastanesi’nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.



