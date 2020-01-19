Rus çift evinde puma besliyor

Rus çift, 2016 yılında hayvanat bahçesinden evlat edindikleri puma ile yaşıyor. Alexandr Dmitriev sık sık Messi adlı üç yaşındaki vahşi kedinin fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyada paylaşıyor. Messi adını verdikleri evcil pumanın kendi YouTube sayfası bile var. Dmitriev, Messi'yi haftada 4 kez eğitime sokarak nazik ve ısırmaz bir hale dönüştürdü. Vahşi kedi, çiftle aynı dairede yaşıyor, günde 2 kez tuvaleti kullanıyor ve sadece et tüketiyor. Dmitriev, Messi'nin mobilyaları bozmadığını ve oynarken pençelerini kullanmadığını ifade etti. Messi, onunla konuşulmasını çok seviyor.





Evdeki Sfenks cinsi diğer kedi, Messi'den hoşlanmıyor ve pençeleriyle dövüyor. Çift, her ne kadar Messi'den hoşlansa da diğer insanların evde puma beslemeye kalkışmamaları gerektiğini ve Messi'nin benzersiz olduğunu söylüyorlar.





Messi'nin Instagram hesabında 538 binden fazla takipçisi, YouTube kanalında ise 155 binden fazla abonesi var.





Öte yandan, Rusya'da, nadir bulunan veya nesli tükenme tehlikesinde bulunan türlerin esaret altında tutulması, çevre korumasından sorumlu federal makamların iznini gerektiriyor.





Rusya'da yaşayan tüm büyük kedilerin alt türleri, hükümet tarafından onaylanmış nadir veya nesli tükenmekte olan hayvanlar ve bitkiler listesine dahil edilmiştir.