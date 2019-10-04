Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı

MMA dövüşçüsü olan Novoselov, Fight Nights Global 94 turnuvasında rakibi olan Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesinde ayıyla antrenman yaptı.

"Ayıya karşı ayı"

O görüntüleri sosyal medyada paylaşan Smolyakov'a çok sayıda yorum yapıldı. Smolyakov, görüntüyü “Ayıya karşı ayı” mesajıyla yayınladı.

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, Smolyakov’un hayvana zulmettiğini savunurken, bazıları ise Smolyakov’un çok güçlü olduğunu yazdı.