Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı

Rus Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Maxim 'Mad Max' Novoselov, Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesi bir ayıyla antrenman yaptı

04 Ekim 2019, Cuma 18:39 Son Güncelleme:
A A
Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı

MMA dövüşçüsü olan Novoselov, Fight Nights Global 94 turnuvasında rakibi olan Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesinde ayıyla antrenman yaptı. 

"Ayıya karşı ayı"

O görüntüleri sosyal medyada paylaşan Smolyakov'a çok sayıda yorum yapıldı. Smolyakov, görüntüyü “Ayıya karşı ayı” mesajıyla yayınladı. 

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, Smolyakov’un hayvana zulmettiğini savunurken, bazıları ise Smolyakov’un çok güçlü olduğunu yazdı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...