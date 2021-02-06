Rus kadınlar neden kırmızı giysili fotoğraflarını paylaşıyor?

Rus kadınları sosyal medyada yeni bir hareket başladı. Instagram'da kırmızı kıyafetler giymiş fotoğraflarını paylaşan kadınların, dünyaya bir mesajı var.

Rusya'nın dört bir yanından kadınlar, bu hafta dünya gündemine damgasını vuran bir olaya dikkat çekmek ve tepkilerini göstermek için kırmızı giyinerek Instagram'da fotoğraf paylaşıyor.

Rus kadınları, muhalefet lideri Aleksey Navalny'nin eşine destek vermek için kırmızı giysiler giyiyor ve sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıyor. Dayanışma hareketi 44 yaşındaki Yulia Navalnaya'nın, eşinin bir ceza kolonisinde iki yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı sırada kırmızı bir bluz giymesinin ardından geldi.

Barışçıl sosyal medya protestosu moda yazarı Katya Fedorova'nın kırmızı kazak giydiği bir fotoğrafını şu mesajla paylaşmasıyla başladı:

"Bugün, Yulia Navalnaya'ya ve aynı zamanda görüşlerini aktarmaktan korkmadığı için gözaltına alınan ve hüküm giyen herkese, karılarına, kocalarına, annelerine, babalarına, akrabalarına ve arkadaşlarına bir destek işareti olarak kırmızı giyiyorum. Sizinleyiz ve destek vermeye hazırız."

The Moscow Times'a göre kullanıcılar o zamandan bu yana Navalni'nin gözaltına alınmadan önce karısına söylediği son söz olan "Üzülme, her şey yoluna girecek" hashtag'iyle kırmızı kıyafetler içindeki fotoğraflarını paylaştı.

Geçen ay Rusya'ya dönerek zimmete para geçirme nedeniyle aldığı fakat ertelenen hapis cezasının koşullarını ihlal ettiği için gözaltına alınan Navalni'yi desteklemek için Rusya'nın dört bir yanında büyük kalabalıklar toplandı.

2020 Ağustos'ta Navalny, ölümden döndüğü bir sinir gazı saldırısı nedeniyle Almanya'nın Berlin şehrinde tedavi görmüştü. Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zehirleme emrini vermekle suçlamış fakat Kremlin olayla bağlantılı olduklarını reddetmişti.

Protestolar son yıllarda Rus hükümetine karşı düzenlenen en büyük gösterilerden biri. Yetkililer kitlesel gösterilerle başa çıkmakta zorlanırken, binlerce Navalni yanlısı protestocu tıka basa dolan gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Cezaevinden gönderilen ve avukatları tarafından Instagram hesabında paylaşılan bir mesajda Navalni, şu ifadeleri kullandı:

"Sizi sindirmelerine izin vermeyin. Bir güç ve gösteriş yanılmasına kanmayın. Onlar kendi zenginlikleri için kullandıkları güce yalnızca bizim korkularımızdan beslenerek tutunabilir. Bunun yerine, korkumuzla savaşarak vatanımızı küçük hırsız ve işgalci çetesinden kurtarabiliriz. Bunu da başaracağız. Bunu yapmak bizim görevimiz. Kendimiz ve gelecek nesiller için. Hakikat bizim tarafımızda. Özgür kalın."

Milliyet