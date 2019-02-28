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Rus kargo gemisi, Güney Kore’de köprüye çarptı

Rus kargo gemisi Seagrand, Güney Kore’de bir köprüye çarptı. Bugün yerel saatle 14:20’de gerçekleşen kazada, gemi Güney Kore’nin metropol şehirlerinden Busan’da Gwangan köprüsünün ayaklarına çarptı. Köprü ve gemide hasar oluştu

28 Şubat 2019, Perşembe 21:14 Son Güncelleme:
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Rus kargo gemisi, Güney Kore’de köprüye çarptı

Sahil güvenlik ekipleri, kaptanın yasal limitlerin üzerinde alkol almış olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Sahil güvenlik ekipleri, aynı geminin köprüye çarpmadan 40 dakika önce de bir yolcu gemisine çarptığının belirlendiğini; kaptan hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Güney Kore (DHA)


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