Türkiye Rus manken hayatının şokunu yaşadı! Kapkaççı kaçamadı

Rus manken hayatının şokunu yaşadı! Kapkaççı kaçamadı

Türkiye

Rus manken hayatının şokunu yaşadı! Kapkaççı kaçamadı

Rus manken Elena S. (33) geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Şişli’de yürüyordu. Bu sırada yanına yaklaşan bir kişi çantasını aldı ve koşarak kaçmaya başladı. Elena S., peşinden uzun süre koştu ama yakalaması mümkün olmadı. Elena S., polis merkezine giderek, içerisinde cep telefonu, ev anahtarı, izin belgesi ve banka kartlarının olduğu çantasının çalındığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

27 Ağustos 2021, Cuma 08:49 Son Güncelleme:
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Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç yapan kişiyi Kınalı Keklik Sokak’ta gördü.


11 SUÇTAN KAYDI VAR

Çalışmalarını bu sokakta yoğunlaştıran ekipler, adının Yasin Beyhan (20) olduğu anlaşılan kapkaççıyı düzenlediği operasyonla yakaladı. Beyhan’ın 11 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Yasin Beyhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Hürriyet)

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