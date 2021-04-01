Rus muhalif Navalny açlık grevine başladı

Rusya'nın Vladimir bölgesinde yer alan bir cezaevine kalan Navalny, yeni açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla açıklamalarda bulunan Navalny, açlık grevine başladığını duyurdu. Navalny, açlık grevine başlama nedeni olarak ise tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe gösterdi.

Navalny, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'da gönderilmişti. Muhalif isim tedavisinin tamamlanmasının arından başkent Moskova'ya dönüşü sırasında havaalanında tutuklanmıştı.Geçtiğimiz haftalarda hapisane koşullarını eleştiren Navalny'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus muhalifin "toplama kampı" şartları altında olduğu belirtilmişti.

Navalny söz konusu paylaşımda"Her yerde kamera var, herkes izleniyor ve en ufak ihlalde rapor ediliyor. Sanırım yukarılarda biri Orwell'in 1984'ünü okudu ve hadi biz de yapalım dedi," ifadelerini kullanmıştı.



