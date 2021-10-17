Yemek Rus salatası nasıl yapılır? Rus salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Rus salatası nasıl yapılır? Rus salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Rus salatası nasıl yapılır? Rus salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

İlk olarak Moskova'da yapılan ve lezzeti tüm dünyaya yayılan Rus salatası tarifi, günün her saati tüketebileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, Rus salatası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Rus salatası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

17 Ekim 2021, Pazar 17:19 Son Güncelleme:
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Birçok yemeğin yanına yakışan ve tadına doyum olmayan Rus salatası tarifi, nefis yemek tariflerinden birisidir. Peki, Rus salatası nasıl yapılır? Rus salatası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

RUS SALATASI TARİFİ

Rus salatası malzemeler

  • 3 tane orta boy patates
  • 2 tane havuç
  • 1 su bardağı bezelye (ister dondurulmuş kullanın isterseniz konserve)
  • 6 - 7 tane kornişon salatalık turşusu
  • 5 yemek kaşığı mayonez
  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber

RUS SALATASI YAPILIŞI

İlk olarak sebzelerin kabuklarını soyarak küçük küçük küp şeklinde doğrayın. Patates geç pişeceği için haşlamaya ilk olarak ondan başlayın. İsterseniz patatesleri kabukları ile haşlayıp daha sonra soyup doğrayabilirsiniz. Bezelye ve havuçları da haşlayın. Haşlanan sebzelerin suyunu süzün ve soğumaya bırakın. Tüm sebzeleri bir kaseye alın. Üzerine küçük küpler halinde doğranan kornişon turşuları da ekleyin ve sebzeleri harmanlayın. Küçük bir kasede yoğurt, mayonez, tuz ve karabiberi iyice karıştırın. Bu karışımı sebzelerin üzerine ekleyerek salatamızı hazır hale getiririz.

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