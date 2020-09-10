Tadına doyamayacağınız ve hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz Rus salatası tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Rus salatası tarifi arıyor ya da Rus salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Rus salatası tarifi için "Rus salatası tarifi: Rus salatası nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Rus salatası tarifi

Rus salatası malzemeleri

3 tane orta boy patates

2 tane havuç

1 su bardağı bezelye (ister dondurulmuş kullanın isterseniz konserve)

6 - 7 tane kornişon salatalık turşusu

5 yemek kaşığı mayonez

5 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Rus salatası yapılışı

İlk olarak sebzelerin kabuklarını soyarak küçük küçük küp şeklinde doğrayın. Patates geç pişeceği için haşlamaya ilk olarak ondan başlayın. İsterseniz patatesleri kabukları ile haşlayıp daha sonra soyup doğrayabilirsiniz. Bezelye ve havuçları da haşlayın. Haşlanan sebzelerin suyunu süzün ve soğumaya bırakın. Tüm sebzeleri bir kaseye alın. Üzerine küçük küpler halinde doğranan kornişon turşuları da ekleyin ve sebzeleri harmanlayın. Küçük bir kasede yoğurt, mayonez, tuz ve karabiberi iyice karıştırın. Bu karışımı sebzelerin üzerine ekleyerek salatayı hazır hale getirin.



