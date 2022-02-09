Türkiye Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye

Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin Boğaz'dan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botları eşlik etti.

09 Şubat 2022, Çarşamba 02:03 Son Güncelleme:
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Rus Donanması'na ait 112 metre uzunluğundaki 127 borda numaralı Minsk, 120 metre uzunluğunda 102 borda numaralı Kaliningrad ve 112 metre uzunluğunda 130 borda numaralı Korolev, gemileri saat 23.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Karadeniz'e açılan savaş gemilerine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-İdris TİFTİKCİ / DHA

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