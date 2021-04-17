Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Karadeniz'e doğru yol aldı.
17 Nisan 2021, Cumartesi 08:47 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'nden sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri, saat 07.40 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti.
KARADENİZ'E DOĞRU İLERLEDİLER
Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İstanbul Boğazı'nı geçen gemiler Karadeniz'e doğru yol aldı.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR- Alper KORKMAZ-Yılmaz OKUR / İSTANBUL-DHA