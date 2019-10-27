Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Bazı askerlerin kıyıyı izlerken bazı askerler de dürbün ile Boğaz'ı gözledi. Bir asker de geminin ön bölümünde yatar vaziyette silahıyla siper almış halde görüldü.

Yaklaşık 1 buçuk saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL (DHA)