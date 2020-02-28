Türkiye Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya’ya ait askeri gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Gemide silahlı askerlerin, geminin ön ve arka bölümünde nöbet tuttuğu görüldü

28 Şubat 2020, Cuma 21:04 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Karadeniz filosuna ait 148 Borda numaralı ’Orsk’ adlı askeri gemisi, saat 17.00 sıralarında Karadeniz’den gelerek İstanbul Boğazı’na girdi. Boğaz’da ilerleyen gemiye 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.

Arnavutköy sahili açıklarına ulaşan gemide silahlı askerlerin, geminin ön ve arka bölümünde nöbet tuttuğu görüldü. Geminin orta bölümünden bir askerin sürekli kıyıyı dürbün ile izlediği de görüldü. Sabah saatlerinde de 2 savaş gemisi İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizi’ne açılmıştı. Geminin Suriye’ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Rusya bir günde üçüncü askeri gemisini Suriye’ye göndermiş oldu. Askeri geminin zırhlı araç taşıdığı tahmin edilirken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi’ne açıldı.

DHA

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