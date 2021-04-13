Türkiye Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

13 Nisan 2021, Salı 11:34 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'nden saat 08.00’de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde can yelekli askerin olduğu görüldü.,



Gemiye, Çanakkale Boğazı’ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)

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