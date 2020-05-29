Dünya Rus savaş uçakları ABD bombardıman uçaklarına engelleme yaptı

Rus savaş uçakları ABD bombardıman uçaklarına engelleme yaptı

Dünya

Rus savaş uçakları ABD bombardıman uçaklarına engelleme yaptı

Karadeniz’de Rus savaş uçakları ABD bombardıman uçaklarına engelleme yaparak bölgeden uzaklaştırdı.

29 Mayıs 2020, Cuma 22:09 Son Güncelleme:
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Karadeniz bölgesinde Rusya’ya ait savaş uçakları ABD’ye ait bombardıman uçaklarına engelleme yaparak bölgeden uzaklaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada SU-27 ve SU-30 tipi askeri uçakların, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B tipi bombardıman uçaklarına yakın uçuş gerçekleştirmesi sonucu, ABD uçaklarının Rus hava sahası sınırlarından uzaklaştırıldığı duyuruldu. Açıklamada, bombardıman uçaklarına yapılan anında müdahale ve yakın uçuş sonrası uçakların yönünü değiştirdiği vurgulanarak, "Havadaki unsurlara müdahale amacıyla Güney Askeri Bölge’den SU-27P ve SU-30SM tipindeki uçaklar havalanmıştır. Uçuşlar uluslararası hava kanunlarına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir ve operasyon sonrası pilotlar yerlerine dönmüştür" ifadeleri kullanıldı.

İHA

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