Dünya Rus tankı sivil aracı ezdi

Rus tankı sivil aracı ezdi

Dünya

Rus tankı sivil aracı ezdi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya ordusuna ait tankın sivil aracı ezmesi sonucu, araçta mahsur kalan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı.

25 Şubat 2022, Cuma 15:26 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 2’inci gününde başkent Kiev’de çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor. Kiev’in Obolon semtinde amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir Rus tankın sağ şeritte giden bir aracın üstünden geçtiği görüldü. Olay sonrası ezilen araçta mahsur kalan yaralı sürücüye yardıma gelen çevre sakinleri sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Sürücünün daha sonra araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İHA



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