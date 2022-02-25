Rus tankları Sovyetler Birliği bayrağı astı

Sınıra yığdığı 170 bini aşkın askerle Ukrayna'yı kuşatan Rusya lideri Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 Perşembe sabahı işgalin başladığını dünyaya ilan etti. Rus ordusu tatbikat bahanesiyle bulunduğu Belarus'tan kuzey cephesini açtı, doğu tarafında hem Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk ve Lugansk çevresinden hem de Rusya topraklarından birlikler Ukrayna'ya girdi. Güney cephesinin merkezi ise, Putin'in 2014 yılında bir referandum yaparak işgal ettiği Kırım'dı. Kırım Yarımadası'ndaki on binlerce asker harekete geçti, tanklar ve zırhlı araçların Ukrayna topraklarına geçtiği görüntüler resmi medya tarafından yayınlandı. Cuma gününe gelindiğinde ise, Dinyeper Nehri kıyısındaki Ukrayna şehri Nova Kakhovka yakınlarında Rus tankları belirdi.

Taarruza hazırlanan tankların üstünde günlerdir dünya gündeminden düşmeyen Z harfi vardı. Ancak onlarca tankın harekete geçmesiyle bambaşka bir detay ortaya çıktı.

BMD-4 ve NONA tanklarının yanı sıra BTR-D zırhlı personel taşıyıcılarının bulunduğu Rus konvoyunda bazı tankların Sovyetler Birliği bayrağı taşıdığı görüldü.

Tankların video görüntüleri hızla sosyal medyada yayılırken, askeri uzmanlar konvoyda jammerların da olduğunu söylüyor.

RUSYA'NIN HEDEFİ KARADENİZ KIYISINDA BİR KARA KORİDORU

Rus birlikleri, Belarus'tan güneye doğru, Kırım'dan kuzeye doğru, Rusya topraklarından da batıya doğru işgal için ilerliyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kiev'i kuşatmak ve Karadeniz kıyısı boyunca bir kara koridoru oluşturmak yönünde bir stratejiye sahip olduğunu söylüyor.









RUSYA'NIN İŞGALİ KIRILMA NOKTASI

BBC Moskova Muhabiri Steve Rosenberg, Rus işgalinin bir kırılma noktası olduğunu vurguluyor: "Dünya liderlerinin haftalardır, Rusya Devlet Başkanı ile yürüttüğü diplomatik çabalara karşın, en başından beri planın Ukrayna'nın topyekün işgali olduğu görünüyor.

Vladimir Putin, Ukrayna'yı Rusya'ya güvenlik tehdidi olarak gördüğünü apaçık gösterdi. Rusya lideri, bugünkü Ukrayna'yı bağımsız bir ulus olarak görmediğini de gösterdi.

Ukrayna'ya çizilmiş, Rusya tarafından inşa edilmiş, Rusya yörüngesinde olması gereken bir bölge olarak bakıyor. Bu hamleyle, Ukrayna'yı yeniden Rusya'nın nüfuz alanına sokma kararını uygulamaya koydu.

Bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Bugün olan ise bir kırılma noktası. Putin'in Batı'yı görmezden gelerek planlarını uygulamaya koyduğunun işareti."

Milliyet







