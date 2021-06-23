Koronavirüs nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlaması sona erdi. 2 aylık bir aradan sonra Rusya'dan gelen 288 kişilik turist kafilesi için YDA Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz'ın da hazır bulunduğu etkinlikte, Rus turistlere lokum ikram edildi.

Turistlerden Anna Dalganov, tatil için Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Gelmeden önce koronavirüsle mücadele konusunda yapılan çalışmaları araştırdım. Sürecin başarıyla yürütüldüğünü öğrendim. Güvenli bir şekilde burada tatil yapacağım" dedi.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, önümüzdeki günlerde Rus turistlerin bölgeye gelmeye devam edeceğini kaydederek, "Sezon boyu ekim ayının sonuna kadar uçuş planlaması mevcut. Rusya'dan 9 ayrı şehirden Dalaman'a uçak seferi yapılacak. Uzun zamandır iç turizmden tatmin olmayan Rus turistlerin Türkiye'nin açılmasıyla akın akın Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz. Burada en önemli destinasyonlardan birisi Antalya ve Dalaman. Bölgenin rağbet görmesinin en önemli sebebi salgın nedeniyle yeni bir trend ortaya çıktı. Daha doğal ortamda daha mesafeli mekanlarda tatillerini yapmak istiyorlar. Bu tam da Muğla'nın tarifine uyuyor. Bundan sonraki uçakların doluluklarının artarak devam edeceğini ve sezonun uzayacağını görüşüyoruz" diye konuştu.

KASIM AYINA KADAR SÜRECEK

Güvenç, kasım ayının ilk haftasına kadar uçakların geleceğini ümit ettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'da yeni planlamalar devam ediyor. Hatlar arası aktarmalar ve yeni planlamalar yapılıyor. İç turizmdeki rezervasyonların iptal edilerek Türkiye'ye çevrildiğini görüyoruz. Durum iyi görünüyor. Herhangi bir olağanüstü durum olmazsa geri kalan süre içerisinde iyi bir sezon geçireceğimizi bekliyoruz. Sezonda yaklaşık 274 bin Rus turistin bölgemize gelmesini bekliyoruz. Ülkemizde iki aşı arasında 4 haftalık süre var. Batıda bu süre 7 hafta. Türkiye bu konuda oldukça hızlı davrandı. Bu da bize olumlu yansıdı. Turizm çalışanlarının öncelikli aşılanmasının büyük etkisini gördük."

DHA