Rus turistler için kritik tarih belli oldu! 21 Haziran…

Türkiye'nin turizmde en önemli pazarlarından biri olan Rusya, Kovid- 19 vakalarındaki artış nedeniyle 15 Nisan ve 1 Haziran arası için aldığı kısıtlama kararını 20 gün daha uzattı. Rus turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Türkiye'ye yönelik alınan bu karar, hem turistler hem de operatörlerin tepkisine neden oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet, Rusya'da üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş ve Türkiye'de alınan önlemleri anlatmıştı. Rus yetkililer de Türkiye'ye teftiş için heyet göndereceğini bildirmişti.

TEFTİŞ HEYETİ GELİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre; Üst düzey Türk yetkililerin verdiği bilgilere göre, Ruslar teftiş heyetini Türkiye'ye gönderemediği için kısıtlama kararı uzatıldı. Teftiş heyetinin bu hafta Antalya'ya gelmesinin beklendiğini belirten Türk yetkililer, Türkiye'ye yönelik kısıtlama kararının 21 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını belirtti. Yetkililer, "Rusya'nın talep ettiği tüm önlemler ülkemizde alınmış durumda. Teftiş heyeti ülkemize geldiğinde bunu görecektir. Kararı 10-15 Haziran tarihi arasında açıklayacaklarını ve 21 Haziran'dan itibaren de uçuş yasağının kalkacağını öngörüyoruz" diyor.

SON KEZ UZATILDI

Rusya'da faaliyet gösteren Türk tur operatörleri de bu kısıtlama kararının son kez uzatıldığını söylüyor. Rusya tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten tur operatörleri, "Bize verilen bilgilere göre 21 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye charter uçuşlarına başlayabileceğiz. Biz de buna göre planlama yapıyoruz. Talepleri 21 Haziran sonrasına erteliyoruz. Umarız son anda Rusya yeni bir bahane bulup kararını değiştirmez. Ülkemizde üst düzey önlemler alınıyor. Türkiye Rus turistler için en güvenli ülkeler arasında yer alıyor" diyor.

YENİ PROGRAM YAPIYORUZ

PEGAS Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, "Rus yetkililer bize 21 Haziran'dan itibaren uçuş izni verileceğini söyledi. Olumsuz bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz. Rus turistler de Türkiye'ye bir an önce gelmek istiyor. Umarız son dakika bir sorun çıkmaz" dedi. Rus turistlerin Türkiye'den vazgeçmediğini anlatan Sancar, "Ağırlıklı olarak erteleme talebi geliyor. Biz de buna göre rezervasyonları revize ediyoruz" şeklinde konuştu. 15 Nisan'dan bu yana bekleyen bir talep olduğuna dikkat çeken Sancar, Rusya Turizmciler Birliği'nin verilerine göre 500 bin kişinin Türkiye tatilini ertelediğini kaydetti.

500 BİN RUS BEKLIYOR

Rusya Turizmciler Birliği basın sözcüsü Irina Turina, charter uçuş yasağının uzatılmasının sektör için yeni bir ağır darbe olacağını söyledi. Yasağın uzatılması kararının son anda alınmasını da eleştiren Turina, mayıs sonuna kadar Türkiye'ye tur paketi satın alan yarım milyon turistin yüzde 60'ının turları iade etmediğini ya da başka destinasyona yönelmediğini ve sabırla Türkiye'nin açılmasını beklediğini hatırlattı.

Turina, "Bu durumdaki yüz binlerce turiste, haziran ve sonrası için Türkiye'ye tur satın alan yaklaşık yarım milyon kişi daha eklendi" diye konuştu.

340 MİLYON $'LIK REZERVASYON YAPILDI

Rusya'dan Türkiye'ye sadece haziran ayı için rezerve edilen turların toplam maliyetinin en az 25 milyar ruble (340 milyon dolar) olduğu bildirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Dmitry Gorin, uçuş izninin verilmemesi nedeniyle sektörün zor durumda olduğunu söyledi. Gorin, turistlerin yüzde 65'inin hâlâ Türkiye rezervasyonlarından vazgeçmediğini belirterek, "21 Haziran'ı bekleyeceğiz. Bu tarihte açılması için umut var" dedi.