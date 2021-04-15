Türkiye Rus uçukları Antalya Havalimanı'na boş gelip dolu dönüyor

Rus uçukları Antalya Havalimanı'na boş gelip dolu dönüyor

Türkiye

Rus uçukları Antalya Havalimanı'na boş gelip dolu dönüyor

Rusya koronavirüs nedeniyle Türkiye ile uçuşları 45 günlüğüne askıya almıştı. Bugün itibariyle Antalya Havalimanı'na boş gelen uçaklar vatandaşlarını alıp Rusya'ya götürüyor.

15 Nisan 2021, Perşembe 16:43 Son Güncelleme:
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Rusya'nın, Türkiye ile arasındaki uçuşları 45 günlüğüne kısıtlamasının ardından Rus uçukları Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor. Bugün itibariyle Antalya'ya boş uçan Rusya havayolu şirketleri, tatil süreleri tamamlanan vatandaşlarını geri götürüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, önceki gün Türkiye ile Rusya arasındaki havayolu ulaşımında, 15 Nisan -1 Haziran tarihleri arasında kısıtlamaya gidileceğini duyurdu. Golikova, “Rusya ile Türkiye arasında hava ulaşımı sadece Aeroflot ile THY tarafından, haftada iki seferi aşmayacak şekilde ve Moskova- İstanbul- Moskova rotasında gerçekleşecek" dedi.

Turizm sektöründe lokomotif millet olan Rusların sezonun tam da hareketlendiği bu günlerde rezervasyon iptalleri, sektör temsilcileri tarafından üzüntüyle karşılanırken, dün ve bugün Rusya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Aeroflot'un uçakları Antalya Havalimanı'na boş gelip, dolu uçuşlarını sürdürdü. Karar öncesi Antalya'ya tatil için gelen turist gruplarını götürmek için haftada iki gün gelip gidecek olan Rus uçakları, boş gelip dolu dönüyor.


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