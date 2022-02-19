Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı’ndan yayınlanan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, Ukrayna kontrolündeki Schastye Sınır Kapısı’nın ateş altına alındığı duyuruldu. Ayrılıkçılar tarafından açılan ateş anında kontrol noktasında bulunan bir görevli o anları anbean kayıt altına alırken, şaşkınlığını da gizleyemedi. Görüntülerde, görevlinin yanından geçen kurşunların sesi de çok net bir şekilde duyuldu.

İHA