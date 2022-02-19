Dünya Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı

Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı

Dünya

Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Sınır Muhafızları’na bağlı Schastye (Mutluluk) sınır kapısına ateş açtı.

19 Şubat 2022, Cumartesi 18:14 Son Güncelleme:
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Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı’ndan yayınlanan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, Ukrayna kontrolündeki Schastye Sınır Kapısı’nın ateş altına alındığı duyuruldu. Ayrılıkçılar tarafından açılan ateş anında kontrol noktasında bulunan bir görevli o anları anbean kayıt altına alırken, şaşkınlığını da gizleyemedi. Görüntülerde, görevlinin yanından geçen kurşunların sesi de çok net bir şekilde duyuldu.

İHA

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