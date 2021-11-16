Rus yetkililer 27 dakika arayla birbirini yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı Salı günü, bir füze testi sırasında uydularından birini imha ettiğini kabul ederek, daha önce ABD tarafından yapılan suçlamaları doğruladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı, 1982'den beri yörüngede olan Rus uzay aracı 'Tselina-D'nin imha edilmesiyle sonuçlanan başarılı bir test gerçekleştirdi" dedi.

ISS'Yİ TEHDİT EDİYOR

ABD'li yetkililer Pazartesi günü Rusya'yı 'tehlikeli ve sorumsuz' bir füze testi yapmakla suçladı. Uydunun havaya uçmasıyla oluşan enkaz bulutunun Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) tehdit ettiği kaydedildi.

NASA, ISS'deki mürettebatın - şu anda dört Amerikalı, bir Alman ve iki Rus - uyandırıldığını ve geri dönüş gemilerine binmek zorunda kaldıklarını söyledi.

ABD'li yetkililer, 1.500'den fazla izlenebilir yörünge enkazı oluşturan füze testi hakkında önceden bilgilendirilmediklerini söylediler.

Rus ordusu, savunma yeteneklerini güçlendirmek için planlı faaliyetler yürüttüğünü söyledi ancak testin tehlikeli olduğu iddialarını reddetti.

Açıklamada, "ABD, ortaya çıkan parçaların yörünge istasyonları, uzay araçları ve uzay faaliyetleri için bir tehdit oluşturmadığını ve oluşturmayacağını kesin olarak biliyor" dedi.

RUS ORDUSU BAKANI YALANLADI

ABD'nin iddialarının teyidi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bunları inkar etmesinden sadece birkaç dakika sonra geldi.

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rusya Federasyonu'nun uzayın barışçıl kullanımı için riskler oluşturduğunu ilan etmek en azından ikiyüzlülüktür" dedi ve 'Rusya'nın böyle bir test gerçekleştirdiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını' savundu.

Rusya'nın bu hamlesi, lazer silahlarından uydulara kadar, uzayda büyüyen bir silahlanma yarışına ilişkin endişeleri yeniden alevlendirdi.