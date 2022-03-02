Dünya Rus zırhlılarıyla barikat kurdular

Rus zırhlılarıyla barikat kurdular

Dünya

Rus zırhlılarıyla barikat kurdular

Ukraynalı direnişçiler, Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında Rusların ilerleyişini durdurmak için Rus zırhlılarıyla barikat oluşturdular.

02 Mart 2022, Çarşamba 11:22 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yedinci gününde, ordunun Kiev'e doğru ilerleyişi devam ediyor. Ukrayna ordusu ve gönüllü vatandaşlar, Rusların ilerleyişini durdurmak için köprüleri tutuyor, Rusların silahlarını onlara karşı kullanıyor. Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında ele geçirilen Rus zırhlıları ile caddelere barikatlar oluşturuldu.

Ukraynalıların Rusların ilerleyişini durdurmada uyguladığı yöntemlerden biri de yol üzerindeki köprüleri kullanılamaz hale getirmek.

Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında ele geçirilen Rus zırhlıları ile caddelere barikatlar oluşturuldu.


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