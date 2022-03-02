Rus zırhlılarıyla barikat kurdular

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yedinci gününde, ordunun Kiev'e doğru ilerleyişi devam ediyor. Ukrayna ordusu ve gönüllü vatandaşlar, Rusların ilerleyişini durdurmak için köprüleri tutuyor, Rusların silahlarını onlara karşı kullanıyor. Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında ele geçirilen Rus zırhlıları ile caddelere barikatlar oluşturuldu.

Ukraynalıların Rusların ilerleyişini durdurmada uyguladığı yöntemlerden biri de yol üzerindeki köprüleri kullanılamaz hale getirmek.

Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında ele geçirilen Rus zırhlıları ile caddelere barikatlar oluşturuldu.







