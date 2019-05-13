Kaleiçi, Rus turistler başta olmak üzere yaz tatili için Antalya’yı seçen turistlerin ilk tercihi arasında yer alıyor. Kent merkezinde olan ve dar küçük sokakları, ahşap mimarideki evleriyle beğenilen Kaleiçi’nde cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle her köşenin ve ayrıntının fotoğrafını çeken turistler bol bol selfie de çekti.

Üç kapılar olarak bilinen tarihi surların altında fotoğraf çekerek tura başlayan turistler ardından Kesik Minare’ye doğru giden ara sokaklara girdi. Eski Antalya evlerinin gölgesi altında yürüyen turistler antika eşya, halı ve hediyelik eşya satan mağazaların önünden geçerek Kesik Minare altına gittiler. Burada mola veren turistler, ardından Yat Limanı’na doğru ilerledi. (DHA)