Türkiye 'Ruslar da Ukrayna'ya yardım ediyor' Ukraynalı Olga yaşadıklarını anlattı

'Ruslar da Ukrayna'ya yardım ediyor' Ukraynalı Olga yaşadıklarını anlattı

Türkiye

'Ruslar da Ukrayna'ya yardım ediyor' Ukraynalı Olga yaşadıklarını anlattı

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'ne ülkesine gönderilen yardım malzemelerinin paketlenmesinde gönüllü olarak yardım eden Olga Şah Torun, 'Bugün bir Rus arkadaşım korkarak, çekinerek, 'Senin hesabına para gönderiyorum, sen de oraya gönder. Biz barış istiyoruz, savaş istemiyoruz' dedi' diyerek gözyaşı döktü.

02 Mart 2022, Çarşamba 11:25 Son Güncelleme:
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Ukrayna'dan 12 yıl önce Türkiye'ye gelin gelen 1 çocuk annesi avukat Olga Şah Torun, ülkesindeki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği’ne teslim edilen yardım malzemelerini paketliyor. Kiev'deki akrabaları ile sık sık telefonda konuşarak durumları hakkında bilgi alan Olga, DHA'ya konuştu. Olga Şah Torun, akrabalarının sığınaklardan çıkamadığını söyleyerek, "Çok büyük bir korku içindeler. İlk 2 gün inanamadılar savaşa. Sirenler çalmaya başlayınca evlerinin camlarını demirlerle kapattılar. Ablam, eniştem ve 2 çocuğu sığınakta kalıyorlar. Dışarıya sadece yemek almak için çıkıyorlar ama bir şey alamıyorlar" dedi.

'RUS ARKADAŞLARIM YARDIM GÖNDERİYOR'

Olga Şah Torun, bazı Rus arkadaşlarının da Ukrayna’ya yardım gönderdiğini anlatarak "Bazı Rus arkadaşlarımız, yardım ediyorlar, para gönderiyorlar, insani yardımda bulunuyorlar. Bugün bir Rus arkadaşım, korkarak, çekinerek, 'Senin hesabına para gönderiyorum, sen de oraya gönder. Biz barış istiyoruz, savaş istemiyoruz’ dedi. Onlar da korkuyorlar; çünkü onları takip ediyorlar. Onlar, ‘biz barış istiyoruz, savaş istemiyoruz’ diyorlar. Ukrayna’daki tanıdıklarına, oradaki kişilere yardım gönderen Ruslar da var" diye konuştu.



Olga Şah Torun, televizyon izlerken sürekli tedirgin olduğunu kaydederek, "Benim dedelerim, büyüklerim ikinci dünya savaşını yaşadı, o zaman da Ukrayna işgal edildi, şimdi aynısı oluyor. Ukrayna’da yaşananları televizyonda izlediğimde hemen telefonuma sarılıp ağlayarak akrabalarımı arıyorum. Ben de 23 Şubat'ta gidecektim. 'Ruslar savaş hazırlığı yapıyor' dendi, iptal ettim gidemedim. Akrabalarımın hayatından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA


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